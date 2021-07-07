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Китайские ученые изобрели ткань, которая может охладить тело в летнюю жару

Китайские ученые изобрели ткань, которая может охладить тело в летнюю жару

Кажется, вскоре может появиться реальное спасение от летней жары. Исследователи разработали «умную» ткань, которая способна охлаждать тело человека.

Авторы разработки — инженеры Ма Яогуан (Чжэцзянский университет) и Тао Гуанмин (Хуачжунский университет науки и технологий). Ткань разработана из синтетических волокон, в состав которых входят наночастицы диоксида титана и полимолочной кислоты.

Характеристики ткани:

  • толщина ткани составляет 0,55 миллиметра;
  • зеркальный эффект — материал отражает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение;
  • охлаждает тело человека на 5 градусов;

«Несмотря на то, что ткань выглядит как обычная рубашка, оптически — это зеркало», — отмечает Тао Гуанмин.

Эксперимент. Чтобы проверить свое изделие, исследователи создали специальный жилет из ткани, который плотно прилегает к телу человека. Одна половина одежды была сделана из новейшей охлаждающей ткани, а другая — из белого хлопка. Исследователи попросили добровольца надеть жилет и посидеть под прямыми солнечными лучами в течение часа. Когда исследователи измерили температуру его кожи, сторона под новой тканью была почти на 5 градусов ниже, чем сторона под хлопком.

«Для инфракрасной камеры контраст был очевидным, а участник эксперимента мог чувствовать разницу температур», — добавил исследователь.

Ученые обращаются с предложениями к производителям текстиля и компании по производству одежды, чтобы коммерциализировать технологию. Они уверяют, что ткань с добавлением наноматериалов увеличит затраты на изготовление одежды лишь на 10%.

Разработчики уверяют, что в случае массового производства технология могла бы помочь людям во всем мире защитить себя от повышения температуры, вызванного изменением климата.

По материалам Телеканал 24
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