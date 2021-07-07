Китайские ученые изобрели ткань, которая может охладить тело в летнюю жару

Кажется, вскоре может появиться реальное спасение от летней жары. Исследователи разработали «умную» ткань, которая способна охлаждать тело человека.
Авторы разработки — инженеры Ма Яогуан (Чжэцзянский университет) и Тао Гуанмин (Хуачжунский университет науки и технологий). Ткань разработана из синтетических волокон, в состав которых входят наночастицы диоксида титана и полимолочной кислоты.
Характеристики ткани:
«Несмотря на то, что ткань выглядит как обычная рубашка, оптически — это зеркало», — отмечает Тао Гуанмин.
Эксперимент. Чтобы проверить свое изделие, исследователи создали специальный жилет из ткани, который плотно прилегает к телу человека. Одна половина одежды была сделана из новейшей охлаждающей ткани, а другая — из белого хлопка. Исследователи попросили добровольца надеть жилет и посидеть под прямыми солнечными лучами в течение часа. Когда исследователи измерили температуру его кожи, сторона под новой тканью была почти на 5 градусов ниже, чем сторона под хлопком.
«Для инфракрасной камеры контраст был очевидным, а участник эксперимента мог чувствовать разницу температур», — добавил исследователь.
Ученые обращаются с предложениями к производителям текстиля и компании по производству одежды, чтобы коммерциализировать технологию. Они уверяют, что ткань с добавлением наноматериалов увеличит затраты на изготовление одежды лишь на 10%.
Разработчики уверяют, что в случае массового производства технология могла бы помочь людям во всем мире защитить себя от повышения температуры, вызванного изменением климата.
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