Ученые создали пожарный беспилотник FireDrone — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ученые создали пожарный беспилотник FireDrone

Технологии&Авто
17
Ученые создали пожарный беспилотник FireDrone
Ученые создали пожарный беспилотник FireDrone
Ученые из Имперского колледжа Лондона и швейцарского исследовательского института Empa разработали квадрокоптер FireDrone, предназначенный для помощи пожарным и спасателям.
Об этом сообщает Coria.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
FireDrone огнестойкий и может выдерживать температуру до 200 градусов в течение 10 минут. Беспилотник будет проводить осмотр зданий во время пожара и будет предоставлять спасателям информацию о поврежденных участках.
Дрон имеет защитный слой, который выдерживает высокую температуру и защищает электронику. Он создан из аэрогеля — материала с большим количеством воздушных полостей, которые образуются в матрице из полиамидного пластика, кремнезема и стекловолокна, что помогает укрепить его структуру. Наружная оболочка дрона сделана из алюминия и также помогает отражать тепло.
Место для вашей рекламы
В комплектации FireDrone, кроме батареи, полетного контроллера, видеопередатчика и радиоприемника, есть разнообразные сенсоры, такие как оптическая камера, инфракрасная камера и датчик CO2. Внутри дрона создается охлаждающий эффект, поскольку газ улетучивается из датчика CO2.
Читайте также
Перед входом в помещения, охваченные огнем, пожарные будут запускать туда беспилотник, который будет передавать данные в режиме реального времени, предоставляя информацию об источниках огня и местонахождении находящихся в опасности людей.
FireDrone уже прошел испытания в учебном центре пожарных, планируют провести еще несколько тестов. После коммерциализации этот дрон можно использовать для обнаружения и контроля лесных пожаров, а также для разведки в очень холодных условиях благодаря изоляционному аэрогелю.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.