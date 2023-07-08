Ученые создали пожарный беспилотник FireDrone — Finance.ua

Ученые создали пожарный беспилотник FireDrone Сегодня 01:52 — Технологии&Авто

Ученые создали пожарный беспилотник FireDrone

Ученые из Имперского колледжа Лондона и швейцарского исследовательского института Empa разработали квадрокоптер FireDrone, предназначенный для помощи пожарным и спасателям.

Об этом сообщает Coria.

FireDrone огнестойкий и может выдерживать температуру до 200 градусов в течение 10 минут. Беспилотник будет проводить осмотр зданий во время пожара и будет предоставлять спасателям информацию о поврежденных участках.

Дрон имеет защитный слой, который выдерживает высокую температуру и защищает электронику. Он создан из аэрогеля — материала с большим количеством воздушных полостей, которые образуются в матрице из полиамидного пластика, кремнезема и стекловолокна, что помогает укрепить его структуру. Наружная оболочка дрона сделана из алюминия и также помогает отражать тепло.

В комплектации FireDrone, кроме батареи, полетного контроллера, видеопередатчика и радиоприемника, есть разнообразные сенсоры, такие как оптическая камера, инфракрасная камера и датчик CO2. Внутри дрона создается охлаждающий эффект, поскольку газ улетучивается из датчика CO2.

Перед входом в помещения, охваченные огнем, пожарные будут запускать туда беспилотник, который будет передавать данные в режиме реального времени, предоставляя информацию об источниках огня и местонахождении находящихся в опасности людей.

FireDrone уже прошел испытания в учебном центре пожарных, планируют провести еще несколько тестов. После коммерциализации этот дрон можно использовать для обнаружения и контроля лесных пожаров, а также для разведки в очень холодных условиях благодаря изоляционному аэрогелю.

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