Ученые разрабатывают OLED-дисплеи, которые можно сгибать и растягивать — Finance.ua

Ученые разрабатывают OLED-дисплеи, которые можно сгибать и растягивать Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

Ученые разрабатывают OLED-дисплеи, которые можно сгибать и растягивать

Исследователи из Притцкеровской школы молекулярной инженерии (PME) при Чикагском университете разработали материал, который может сгибаться пополам или растягиваться более чем в два раза от исходной длины и излучает флуоресцентный свет.

Об этом сообщает издание EurekAlert.

Материал, описанный в Nature Materials, имеет широкий спектр применений — от переносной электроники и датчиков здоровья до сложных компьютерных экранов.

Дисплеи большинства смартфонов и телевизоров используют технологию OLED (органический светоизлучающий диод), которая имеет небольшие органические молекулы между проводниками. Когда электрический ток включается, молекулы излучают яркий свет. Однако строительные блоки OLED обладают тесными химическими связями и жесткой структурой. Материалы, которые используются в OLED-дисплеях, очень хрупкие, они не растягиваются.

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Сихонг Ван, доцент кафедры молекулярной инженерии, руководивший исследованием, с Хуаном де Пабло, профессором молекулярной инженерии, решили создать новые полимеры, объединяющие два основных свойства. Их целью было придать полимерам с гибкими молекулярными цепочками эластичность, а также сделать так, чтобы одновременно такой органический материал эффективно излучал свет.

Они создали несколько прототипов новых экранов. Как и предполагалось учеными, материалы получились гибкими, эластичными, яркими, крепкими и энергоэффективными. Ключевой особенностью их разработки стало использование «термически активированной замедленной флуоресценции», позволявшей материалам превращать электрическую энергию в свет с высокой эффективностью.

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По словам Сихонг Вана, изобретенные гибкие светодиоды можно использовать не только для отображения информации, но и интегрировать в переносные датчики, которым нужен свет. К примеру, кровеносные сосуды нужно просвечивать датчиками, которые измеряют оксигенацию крови (насыщенность гемоглобина кислородом) и частоту сердечных сокращений.

Сихонг Ван сказал, что их материал также может быть интегрирован в имплантированные устройства, использующие свет для контроля активности нейронов в мозге (сейчас метод исследования мозга и его заболеваний используется только в экспериментах на животных).

Команда планирует разработать новые варианты дисплея, интегрируя дополнительные цвета во флуоресценцию и улучшая эффективность и производительность.

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