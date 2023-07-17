LG Electronics представила первый в мире беспроводной OLED-телевизор — Finance.ua

LG Electronics представила первый в мире беспроводной OLED-телевизор
Южнокорейская компания LG Electronics презентовала Signature M — первый в мире беспроводной OLED-телевизор (органический светодиод).
Об этом сообщает Yonhap.
Первой страной, где начнутся его продажи, стала Южная Корея.
246-сантиметровый телевизор с органическим светодиодом будет продаваться с передатчиком Zero Connect Box, который посылает на экран видео- и аудиосигналы с разрешением до 4K и частотой обновления экрана в 120 Гц по беспроводной сети.
Читайте также
Этот передатчик напоминает коробку в форме куба. Его можно разместить на расстоянии до 10 метров, и он все равно будет бесперебойно передавать данные.
В компании заявили, что был разработан алгоритм, который помогает минимизировать ошибки или сбои в передаче сигналов и определяет оптимальный путь их передачи.
В LG добавили, что разработка Signature M стала возможна благодаря OLED-технологиям компании и ноу-хау, которые она создала за последнее десятилетие.
Это пятый LG Signature OLED с момента появления первого в 2016 году. В 2020 году Signature OLED R был выпущен как первый в мире телевизор, который можно свернуть.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью