LG представила OLED-телевизор, на 70% ярче других — Finance.ua

LG представила OLED-телевизор, на 70% ярче других Сегодня 02:40 — Технологии&Авто

LG представила OLED-телевизор, на 70% ярче других, Фото: koreatimes.co.kr

Южнокорейская компания LG Electronics выпустила новый OLED-телевизор с органическим светодиодом, который на 70% ярче других моделей.

Как отмечается, у OLED Evo TV диагональ 165,1 сантиметра и он на 70% ярче телевизоров с таким же размером экрана и меньшего отражения.

Он оснащен процессорным чипом Alpha 9 шестого поколения на основе искусственного интеллекта.

По данным компании LG, на ее долю приходится более 60% мирового рынка OLED-телевизоров.

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Укрінформ По материалам:

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