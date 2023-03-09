LG представила OLED-телевизор, на 70% ярче других — Finance.ua
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LG представила OLED-телевизор, на 70% ярче других

Технологии&Авто
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LG представила OLED-телевизор, на 70% ярче других
LG представила OLED-телевизор, на 70% ярче других, Фото: koreatimes.co.kr
Южнокорейская компания LG Electronics выпустила новый OLED-телевизор с органическим светодиодом, который на 70% ярче других моделей.
Об этом сообщает The Korea Herald.
Как отмечается, у OLED Evo TV диагональ 165,1 сантиметра и он на 70% ярче телевизоров с таким же размером экрана и меньшего отражения.
Он оснащен процессорным чипом Alpha 9 шестого поколения на основе искусственного интеллекта.
По данным компании LG, на ее долю приходится более 60% мирового рынка OLED-телевизоров.
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По материалам:
Укрінформ
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