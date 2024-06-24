Ученые раскрыли возможности нового робота-гуманоида, научившегося воспроизводить последовательность движений человека — Finance.ua
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Ученые раскрыли возможности нового робота-гуманоида, научившегося воспроизводить последовательность движений человека

Технологии&Авто
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Команда ученых из Стэнфордского университета представила нового человекоподобного работа HumanPlus, способного учиться и воспроизводить сложную последовательность движений человека. Робот может также копировать движения в режиме реального времени.
По словам разработчиков, HumanPlus достаточно всего 40 часов видеозаписей с людьми, которые выполняют какую-либо задачу, чтобы научиться повторять эти действия самостоятельно. К тому же благодаря встроенной камере робот может отслеживать перемещение человека в режиме реального времени и сразу имитировать их, сообщает ресурс Interesting Engineering.
Конструктивно HumanPlus основан на коммерческом гуманоидном труде H1 от китайской компании Unitree, однако с совсем другой программной платформой и некоторыми другими сторонними компонентами.
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Робот оснащен «руками» производства Inspire-Robots и «запястями» от другого поставщика. Высота работа составляет 5 футов 9 дюймов (около 175 см).
Отличительной особенностью HumanPlus является открытый исходный код, то есть любой может модифицировать конструкцию и функциональность робота. Разработчики также опубликовали на GitHub репозиторий с подробной документацией, позволяющей инженерам и энтузиастам создать аналогичную модель самостоятельно.
По материалам:
noworries
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