Учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому — Finance.ua

Учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому Сегодня 19:12 — Личные финансы

Учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому

Кабмин опубликовал новые изменения к Правилам дорожного движения, в соответствии с которыми учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому.

Это предусмотрено постановлением от 27 октября 2023 г. № 1128, которое обнародовано на «Правительственном портале».

Так, теперь транспортные средства, на которых проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки не «Учбовий транспортний засіб», а «Навчальний транспортний засіб».

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Соответственно букву «У» черного цвета меняют на букву «Н» черного цвета.

В приложении 4 к Правилам дорожного движения опознавательный знак «Учбовий транспортний засіб» заменили следующим знаком:

Постановление № 1128 от 27 октября 2023 года вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Справка Finance.ua:

предыдущие изменения в Правила дорожного движения Кабмин внес 20 октября 2023 года. Эти изменения предполагают, что включать фары вне населенных пунктов нужно круглый год, а не только в осенне-зимний сезон;

ранее Кабмин внес изменения, которыми введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения начальному управлению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД.

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