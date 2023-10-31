Учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому — Finance.ua

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Учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому

Личные финансы
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Учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому
Учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому
Кабмин опубликовал новые изменения к Правилам дорожного движения, в соответствии с которыми учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому.
Это предусмотрено постановлением от 27 октября 2023 г. № 1128, которое обнародовано на «Правительственном портале».
Так, теперь транспортные средства, на которых проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки не «Учбовий транспортний засіб», а «Навчальний транспортний засіб».

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Соответственно букву «У» черного цвета меняют на букву «Н» черного цвета.
В приложении 4 к Правилам дорожного движения опознавательный знак «Учбовий транспортний засіб» заменили следующим знаком:
Учебные транспортные средства теперь будут обозначаться по-новому
Постановление № 1128 от 27 октября 2023 года вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Справка Finance.ua:

  • предыдущие изменения в Правила дорожного движения Кабмин внес 20 октября 2023 года. Эти изменения предполагают, что включать фары вне населенных пунктов нужно круглый год, а не только в осенне-зимний сезон;
  • ранее Кабмин внес изменения, которыми введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения начальному управлению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД.
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По материалам:
Finance.ua
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