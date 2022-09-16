Участников боевых действий освободят от уплаты судебного сбора — Finance.ua

Участников боевых действий освободят от уплаты судебного сбора Сегодня 09:14 — Казна и Политика

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины „О судебном сборе“ по освобождению от уплаты судебного сбора некоторых категорий лиц» № 8021 , пишет borgexpert.com.

Новыми пунктами ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» предлагается освободить от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях:

истцов — в делах о нарушении прав, определенных Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» на период действия правового режима военного положения на территории Украины и шесть месяцев после его окончания; истцов — участников боевых действий, которые защищают (защищали) независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимают (принимали) непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии и обеспечении национальной безопасности, устранении угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной правовой целостности в период действия правового режима военного положения; истцов — членов семьи военнослужащих — участников боевых действий, погибших (умерших) в результате ранения, контузии или увечья или пропавших без вести во время отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

К членам семей военнослужащих — участникам боевых действий относятся: родители (если они до достижения лицом совершеннолетия не были лишены в отношении него родительских прав); другой из супругов (если он (она) не женились вторично); малолетние и/или несовершеннолетние дети; иждивенцы погибшего (умершего).

Справка Finance.ua:

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