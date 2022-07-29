Убытки Mastercard из-за выхода из рф во II квартале составили $26 млн — Finance.ua
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Убытки Mastercard из-за выхода из рф во II квартале составили $26 млн

Фондовый рынок
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Убытки Mastercard из-за выхода из рф во II квартале составили $26 млн
Убытки Mastercard из-за выхода из рф во II квартале составили $26 млн
Убытки Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в россии во втором квартале составили $26 млн, говорится в отчетности компании.
Об этом говорится в отчетности компании, передает «Интерфакс-Украина».
Как отмечается, общие расходы составили $33 млн и в основном были связаны с дополнительными расходами на сотрудников. Часть этих расходов была компенсирована прибылью в размере $6 млн.
Убытки Mastercard в связи с выходом из рф за 2022 год могут составить $37 млн, прогнозируют в компании.
Выручка Mastercard по итогам второго квартала увеличилась до $5,5 млрд, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($4,5 млрд). Чистая прибыль выросла до $2,3 млрд, что на 10% больше, чем во втором квартале 2021 года (с $2,1 млрд).
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Напомним, в начале марта Mastercard заявила о приостановлении работы в рф в связи с ее военной агрессией по отношению к Украине.
С 10 марта карты Mastercard, выпущенные в россии, не работают за границей и не принимаются к оплате в иностранных интернет-магазинах. На территории страны такие карты продолжают работать, поскольку операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт.
По материалам:
Mind
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