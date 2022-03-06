Visa и Mastercard полностью выходят из РФ и останавливают транзакции — Finance.ua

Visa и Mastercard полностью выходят из РФ и останавливают транзакции

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Visa и Mastercard полностью выходят из РФ и останавливают транзакции

Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Visa заявила , что решение уже вступило в силу. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции.

Что это значит? После завершения все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные банками за пределами РФ, больше не будут работать на территории Российской Федерации.

«Мы вынуждены действовать после безосновательного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Нам жаль, какое влияние это решение будет оказывать на наших коллег, клиентов, партнеров и владельцев карт, которые мы обслуживаем в России. Но эта война и угроза мира требуют, чтобы мы действовали в соответствии с нашими ценностями», — заявил Эл Келли, глава и главный исполнительный директор Visa Inc.

В Mastercard также заявили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Любые карты, выпущенные за пределами страны, не будут работать у российских продавцов или банкоматах.

В то же время в российском Сбербанке сообщили, что выпущенные в РФ карты будут работать дальше на территории страны-агрессора.

Справка Finance.ua:

накануне Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе российским банкам, попавшим под санкции ЕС и США;

центральный банк России ограничил ежемесячную сумму переводов за границу до $5000. Это касается физических лиц-резидентов России, желающих отправить средства партнерам по браку и близким родственникам.



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