Убытки 1,6 млн грн: поселковый совет в Киевской области завышал цены на продовольствие — БЭБ Сегодня 12:40 — Криминал

Убытки 1,6 млн грн: поселковый совет в Киевской области завышал цены на продовольствие — БЭБ, Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении должностному лицу поселкового совета из-за закупок продуктов по завышенным ценам во время войны.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

«Детективы Бюро экономической безопасности расследуют нарушения процедуры публичных закупок должностным лицом одного из поселковых советов в Киевской области, которые привели к убыткам местного бюджета на сумму более 1,6 млн грн. Фигуранту сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022 году должностные лица поселкового совета осуществляли закупки продуктов питания с целью создания запасов для громады в связи с полномасштабной войной.

Читайте также ГБР разоблачило схему ввоза российских автозапчастей в Украину

Продукты закупались за средства резервного фонда бюджета поселкового совета без использования электронной системы закупок, то есть по упрощенной процедуре.

Закупка осуществлялась у предприятий-посредников, не специализирующихся на продаже продуктов питания. Эти посредники специально приобретали продукты для реализации схемы. Также должностные лица поселкового совета не провели предварительные консультации по определению рыночной стоимости продуктов, как это предусмотрено законодательством. В результате такие действия должностных лиц нанесли ущерб бюджету на сумму более 1,6 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.