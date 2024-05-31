UBS завершил поглощение Credit Suisse — Finance.ua

UBS завершил поглощение Credit Suisse
Швейцарский UBS завершил поглощение своего бывшего конкурента Credit Suisse. Регистрация банка аннулирована и Credit Suisse прекращает существование как отдельное юрлицо.
Об этом говорится в пресс-релизе UBS.
К UBS перешли все права и обязательства Credit Suisse, включая все непогашенные долговые инструменты.
Хотя клиенты Credit Suisse станут клиентами UBS после слияния, в течение переходного периода они будут взаимодействовать с UBS, используя существующие платформы и инструменты Credit Suisse, говорится в пресс-релизе.
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7 июня UBS и Credit Suisse начнут функционировать как единая промежуточная холдинговая компания с регистрацией в США.
«Слияние наших материнских банков критически важно для упрощения перевода клиентов на платформы UBS. Со второго полугодия 2024 года он также откроет следующую фазу выгод с точки зрения расходов, капитала, финансирования и налогообложения», — заявил CEO UBS Серджио Эрмотти.
Ожидалось, что полная интеграция Credit Suisse в бизнес UBS займет три-четыре года.
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