UBS завершил поглощение Credit Suisse — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

UBS завершил поглощение Credit Suisse

Фондовый рынок
15
UBS завершил поглощение Credit Suisse
UBS завершил поглощение Credit Suisse
Швейцарский UBS завершил поглощение своего бывшего конкурента Credit Suisse. Регистрация банка аннулирована и Credit Suisse прекращает существование как отдельное юрлицо.
Об этом говорится в пресс-релизе UBS.
К UBS перешли все права и обязательства Credit Suisse, включая все непогашенные долговые инструменты.
Хотя клиенты Credit Suisse станут клиентами UBS после слияния, в течение переходного периода они будут взаимодействовать с UBS, используя существующие платформы и инструменты Credit Suisse, говорится в пресс-релизе.
Читайте также
7 июня UBS и Credit Suisse начнут функционировать как единая промежуточная холдинговая компания с регистрацией в США.
«Слияние наших материнских банков критически важно для упрощения перевода клиентов на платформы UBS. Со второго полугодия 2024 года он также откроет следующую фазу выгод с точки зрения расходов, капитала, финансирования и налогообложения», — заявил CEO UBS Серджио Эрмотти.
Ожидалось, что полная интеграция Credit Suisse в бизнес UBS займет три-четыре года.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.