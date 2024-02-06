Швейцарский банк UBS получил рекордную годовую прибыль благодаря поглощению Credit Suisse — Finance.ua

Швейцарский банк UBS получил рекордную годовую прибыль благодаря поглощению Credit Suisse Сегодня 18:26 — Фондовый рынок

Поглощение Credit Suisse принесло UBS Group в 2023 году около $29 млрд прибыли по сравнению с $7,6 млрд в 2022 году.

Об этом пишет spiegel.de

Издание Spiegel со ссылкой на сообщение UBS Group пишет, что такой скачок не связан с привычными бизнес-процессами финучреждения.

Финансовые показатели значительно улучшили балансовую прибыль от первого в истории слияния двух глобальных системно важных банков, поскольку цена покупки соответствовала лишь доле собственного капитала Credit Suisse.

Между тем повседневная операционная деятельность UBS на протяжении прошлого года не показывала высокий результат. В третьем квартале банк сообщил об убытке в 785 миллионов, в четвертом квартале — 279 миллионов долларов.

К концу II квартала 2024 года UBS Group планирует завершить слияние юридических лиц UBS AG и Credit Suisse AG, после чего возобновить программу выкупа акций. В этом году банк нацелен на выкуп на сумму до миллиарда долларов.

Также в планах группы увеличение дивидендов за 2023 год на 27% - до 70 центов на акцию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.