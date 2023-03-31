Uber и Bolt стали плательщиками «налога на Google», — Гетманцев — Finance.ua
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Uber и Bolt стали плательщиками «налога на Google», — Гетманцев

Казна и Политика
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Uber и Bolt стали плательщиками «налога на Google», — Гетманцев
Uber и Bolt стали плательщиками «налога на Google», — Гетманцев
В феврале-марте 2023 года сервисы заказа такси Uber и Bolt стали плательщиками налога на добавленную стоимость по операциям по предоставлению электронных услуг (налога на Google).
Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, всего в 2023 году международные компании уже уплатили «налог на Google» в госбюджет на 1,9 млрд гривен.
Гетманцев добавил, что за четвертый квартал 2022 года сбор налога составил 1,9 млрд грн (52,1 млн долл.), что на 400 млн грн (12,1 млн долл.) больше, чем за предыдущий квартал.
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При этом, по словам нардепа, крупнейшие налогоплательщики за указанный период — Google.Play, Apple, Google, Valvesoftware, Playstation, Netflix и Etsy.
"По состоянию на 01.01.2023 года состоят на учете 86 человек-нерезидентов, которые проводят операции по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины и подают отчеты.
В феврале-марте 2023 года такие компании, как Убер и Болт стали плательщиками этого налога", — добавил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • Закон о налоге на Google полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине;
  • к слову, налоговую систему Украины с 1 июля вернут до того состояния, как она функционировала до начала войны. Вернутся налоговые проверки и штрафы.
По материалам:
Економічна Правда
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