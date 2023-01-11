«Налог на Google»: сколько денег удалось привлечь в госбюджет и оправдались ли риски — Finance.ua
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«Налог на Google»: сколько денег удалось привлечь в госбюджет и оправдались ли риски

Казна и Политика
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Прошел год с тех пор, как в Украине заработал закон, который обязывает крупные технологические компании вроде Google, Amazon, Meta платить 20% налога на добавленную стоимость. Закон касается крупных компаний, не являющихся резидентами Украины, но предоставляющих электронные услуги через интернет. Такие компании должны были зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС, если сумма предоставленных ими услуг для украинцев за год превышает миллион гривен.
Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай разобрался, насколько эффективен закон и оправдались ли риски его внедрения.

Что принес «налог на Google»

За год закон принес в бюджет Украины более 4 млрд грн, что на 1 млрд больше, чем прогнозировали. Компании платили налог в валюте по курсу НБУ, поскольку они не являются резидентами и зарегистрированы в Украине плательщиками НДС по упрощенной процедуре.

Большинство рисков, которые прогнозировали эксперты, не оправдались

  • Во-первых, ни одна из компаний, подпадавших под действие закона, не покинула украинский рынок.
  • Во-вторых, нет данных, на основе которых можно оценить, дробили ли компании операции, чтобы платить меньше налогов или уклоняться от них. Однако крупные технологические компании точно не прибегали и не будут прибегать к столь грубой оптимизации налогов ради несущественной выгоды.
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Единственный прогнозируемый риск, который частично оправдался — повышение стоимости услуг для пользователей. Крупный бизнес умеет моделировать эластичность спроса по цене и выставляет цену, которая максимизирует его доход. Если повышение цены для конечного пользователя на 20% чревато потерей спроса на услугу или товар, для компании может быть оправданно добавить в конечную стоимость лишь часть этой суммы. Особенно, если она играет на высококонкурентном рынке.
«Например, Netflix, помимо других глобальных стриминговых платформ, конкурирует с Megogo, Sweettv, бесплатными торрентами и пиратскими сайтами. И осенью 2021-го, уже после введения налоговых изменений, Netflix снизил тарифы в Украине», — комментирует Юрий Гайдай.
Впрочем, некоторые компании добавили 20% налога к своим тарифам для Украины. Среди них пакет приложений Creative Cloud от Adobe, приложения в App Store, Meta, Amazon.
По материалам:
Finance.ua
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