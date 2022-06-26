У Зеленского говорят, что Украина пока не будет делать шагов по вступлению в НАТО — Finance.ua
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У Зеленского говорят, что Украина пока не будет делать шагов по вступлению в НАТО

Казна и Политика
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У Зеленского говорят, что Украина пока не будет делать шагов по вступлению в НАТО
У Зеленского говорят, что Украина пока не будет делать шагов по вступлению в НАТО
Из-за позиции отдельных стран-участниц Украина пока не будет инициировать каких-либо шагов для вступления в НАТО. Пока что главное требование к Альянсу — более строгие предупреждения россии.
Об этом в интервью Financial Times рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
По его словам, Зеленский выступит на саммитах G7 и НАТО по видеосвязи и выскажет позицию Украины.
Как сообщает Жовква, на Мадридском саммите НАТО, который состоится 29-30 июня, Альянс согласует новую стратегическую концепцию. Предыдущая редакция обязывает НАТО развивать партнерство с Украиной.
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Жовква рассказал, что сегодня Киев признает невозможность вступить в НАТО в краткосрочной перспективе. Однако ожидает, что Североатлантический союз подтвердит дальнейшее партнерство.
«Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем», — заявил он.
Он добавил, что члены НАТО должны признать ситуацию с происходящим в Европе и Украине, иначе обновленная стратегия станет еще одной неважной бумажкой.
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Также Украина выдвинет требование, чтобы любые упоминания о россии как стратегическом партнере были исключены из концепции.
«Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие предупреждения российскому агрессору», — добавил Жовква.
Кроме того, Альянс должен вместить в документ четкие и однозначные предупреждения россии относительно ее агрессивных намерений. К обсуждению этого вопроса присоединится и Президент Украины Владимир Зеленский. Он повторит требование о договорных гарантиях безопасности Украины после завершения войны с россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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