У Зеленского говорят, что Украина пока не будет делать шагов по вступлению в НАТО — Finance.ua

У Зеленского говорят, что Украина пока не будет делать шагов по вступлению в НАТО Сегодня 18:43 — Казна и Политика

У Зеленского говорят, что Украина пока не будет делать шагов по вступлению в НАТО

Из-за позиции отдельных стран-участниц Украина пока не будет инициировать каких-либо шагов для вступления в НАТО. Пока что главное требование к Альянсу — более строгие предупреждения россии.

Об этом в интервью Financial Times рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, Зеленский выступит на саммитах G7 и НАТО по видеосвязи и выскажет позицию Украины.

Как сообщает Жовква, на Мадридском саммите НАТО, который состоится 29-30 июня, Альянс согласует новую стратегическую концепцию. Предыдущая редакция обязывает НАТО развивать партнерство с Украиной.

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Жовква рассказал, что сегодня Киев признает невозможность вступить в НАТО в краткосрочной перспективе. Однако ожидает, что Североатлантический союз подтвердит дальнейшее партнерство.

«Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем», — заявил он.

Он добавил, что члены НАТО должны признать ситуацию с происходящим в Европе и Украине, иначе обновленная стратегия станет еще одной неважной бумажкой.

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Также Украина выдвинет требование, чтобы любые упоминания о россии как стратегическом партнере были исключены из концепции.

«Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие предупреждения российскому агрессору», — добавил Жовква.

Кроме того, Альянс должен вместить в документ четкие и однозначные предупреждения россии относительно ее агрессивных намерений. К обсуждению этого вопроса присоединится и Президент Украины Владимир Зеленский. Он повторит требование о договорных гарантиях безопасности Украины после завершения войны с россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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