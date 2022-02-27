У Украины есть средства для обеспечения нужд армии — Минфин

Сегодня 19:47 — Казна и Политика

У Украины есть средства для обеспечения нужд армии — Минфин

У Украины достаточно средств, чтобы обеспечить потребности армии органов, обеспечивающих жизнедеятельность государства.

Об этом на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«На данный момент у нас не стоит вопрос, который у нас стоял еще неделю назад, это вопрос ликвидности. У нас есть ликвидность на казначейском счете. Учитывая военное положение, я не уверен, что будет возможность их быстро выбирать, учитывая ту поддержку, которую предоставляют нам бесплатно, но в любом случае обеспечить нужды армии и других органов, осуществляющих жизнедеятельность государства, мы сможем», — сказал он.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города.

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