100 тыс. грн в месяц — Зеленский объявил новые зарплаты военным — Finance.ua
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100 тыс. грн в месяц — Зеленский объявил новые зарплаты военным

Сегодня 18:33Личные финансы
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100 тыс. грн в месяц — Зеленский объявил новые зарплаты военным100 тыс. грн в месяц — Зеленский объявил новые зарплаты военным, mil.in.ua
Военнослужащим, держащим оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не окончится война.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.
«Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц. Не для того чтобы нам сказали: спасибо. А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война», — сказал он.
«Очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а за сегодня, за завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но должны понимать, что сегодня это важнейшая работа — быть военным, защищать страну. Поэтому я хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу», — сказал глава государства.
«Президент — здесь, глава Офиса — здесь, премьер — здесь, армия здесь, главнокомандующий — здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы», — заявил Зеленский.
Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную телеграмму о повышении финансового обеспечения военных с 1 марта.

Борітеся-поборемо! Слава Україні!

По материалам: Газета по-Українськи
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