У трети украинцев ниже среднего уровень качества жизни: результаты исследования — Finance.ua

У трети украинцев ниже среднего уровень качества жизни: результаты исследования Сегодня 21:01 — Личные финансы

У трети украинцев ниже среднего уровень качества жизни: результаты исследования

После полномасштабного вторжения у трети населения уровень качества жизни и благополучия ниже среднего.

Об этом свидетельствуют результаты исследования по теме: «18 месяцев спустя: оценка психического здоровья и психосоциальных потребностей в Украине».

«Почти треть населения (35%) имели уровень благополучия и качества жизни ниже среднего или низкий, у 26% есть симптомы, связанные с депрессией. Более уязвимы женщины, их благополучие ниже, также в зоне риска пожилые люди и люди с более низким уровнем доходов», — рассказала на презентации региональный специалист HIAS International Юлия Ющенко.

Среди признаков стресса, которые сейчас испытывают опрошенные, 70% называли неуверенность в будущем, а также переживания за близких как гражданских (39%), так и военных (26%), экономические трудности указал каждый третий украинец.

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По данным исследования, у 46% респондентов кто-то из близких был мобилизован, более 10% потеряли близких или у них есть раненные родственники, а также родные, пропавшие без вести или находящиеся в плену.

Более половины респондентов отметили, что потеряли интерес к занятиям, которые раньше доставляли им удовольствие, и сталкиваются с трудностями в работе или трудоустройстве.

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