У трети украинцев ниже среднего уровень качества жизни: результаты исследования — Finance.ua

У трети украинцев ниже среднего уровень качества жизни: результаты исследования
После полномасштабного вторжения у трети населения уровень качества жизни и благополучия ниже среднего.
Об этом свидетельствуют результаты исследования по теме: «18 месяцев спустя: оценка психического здоровья и психосоциальных потребностей в Украине».
«Почти треть населения (35%) имели уровень благополучия и качества жизни ниже среднего или низкий, у 26% есть симптомы, связанные с депрессией. Более уязвимы женщины, их благополучие ниже, также в зоне риска пожилые люди и люди с более низким уровнем доходов», — рассказала на презентации региональный специалист HIAS International Юлия Ющенко.
Среди признаков стресса, которые сейчас испытывают опрошенные, 70% называли неуверенность в будущем, а также переживания за близких как гражданских (39%), так и военных (26%), экономические трудности указал каждый третий украинец.
По данным исследования, у 46% респондентов кто-то из близких был мобилизован, более 10% потеряли близких или у них есть раненные родственники, а также родные, пропавшие без вести или находящиеся в плену.
Более половины респондентов отметили, что потеряли интерес к занятиям, которые раньше доставляли им удовольствие, и сталкиваются с трудностями в работе или трудоустройстве.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью