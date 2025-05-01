У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и рф в следующие сто дней — Finance.ua

У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и рф в следующие сто дней Сегодня 17:30

У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и рф в следующие сто дней

Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что между позициями украинских и российских представителей по установлению мира существует «очень большая пропасть». Он заверил: Америка будет работать над их сближением.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Комментируя вопрос о ситуации переговоров по войне в Украине, американский вице-президент заявил: «Первый и необходимый шаг для разрешения российско-украинского конфликта заключался в том, чтобы каждая из сторон сделала предложение о мире».

«И это действительно произошло. Украинцы сказали: „Мы этого хотим“. россияне сказали: „Мы этого хотим“. И теперь работа дипломатии состоит в том, чтобы попытаться как-то сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — подчеркнул Венс.

В то же время он отметил, что администрация Трампа в течение следующих 100 дней будет пытаться сблизить позиции Киева и москвы.

«У нас есть предложение относительно мира, и мы будем упорно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться сблизить стороны этих ребят», — заверил он.

Українська правда По материалам:

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