У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и рф в следующие сто дней — Finance.ua
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У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и рф в следующие сто дней

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У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и рф в следующие сто дней
У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и рф в следующие сто дней
Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что между позициями украинских и российских представителей по установлению мира существует «очень большая пропасть». Он заверил: Америка будет работать над их сближением.
Об этом он сказал в эфире Fox News.
Комментируя вопрос о ситуации переговоров по войне в Украине, американский вице-президент заявил: «Первый и необходимый шаг для разрешения российско-украинского конфликта заключался в том, чтобы каждая из сторон сделала предложение о мире».
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«И это действительно произошло. Украинцы сказали: „Мы этого хотим“. россияне сказали: „Мы этого хотим“. И теперь работа дипломатии состоит в том, чтобы попытаться как-то сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — подчеркнул Венс.
В то же время он отметил, что администрация Трампа в течение следующих 100 дней будет пытаться сблизить позиции Киева и москвы.
«У нас есть предложение относительно мира, и мы будем упорно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться сблизить стороны этих ребят», — заверил он.
По материалам:
Українська правда
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