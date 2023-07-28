У Приват24 появилась новая важная функция — Finance.ua

У Приват24 появилась новая важная функция Сегодня 15:00

У Приват24 появилась новая важная функция

ПриватБанк обновил приложение Приват24. В новой версии появились две новые функции по переводу средств и поддержке клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, теперь для получения перевода на свою карту не обязательно делиться ее номером.

«Формируйте обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карту. Для этого выберите карту в меню Кошелек — Реквизиты — Ссылки», — пояснили в пресс-службе.

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Кроме того, в меню «Коммуникации» добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?»

«Там вы найдете Аптечку психологической самопомощи, содержащую действенные упражнения и техники для снятия напряжения, и другую полезную информацию. Ведь заботиться о своем эмоциональном балансе так же важно, как и о финансовом», — отметили в Привате.

Напомним, по данным НБУ, количество активных платежных карт за I квартал 2023 года выросло на 2% до 47,2 млн. В I квартале ПриватБанк и частные банки стали лидерами роста их количества.

Напомним, ПриватБанк начинает выплату денежного пособия от международной гуманитарной организации Care. Пособие получат внутренне перемещенные лица, которые временно проживают и зарегистрированы в определенных Care громадах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов. Подробности здесь.

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