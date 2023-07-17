ПриватБанк отменил комиссию за некоторые платежи — Finance.ua

ПриватБанк отменил комиссию за некоторые платежи Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

ПриватБанк отменил комиссию за некоторые платежи

ПриватБанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa.

Об этом пишет банк в сообщении.

«Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить наш сервис приема платежей с помощью смартфона „Терминал“, то можете принимать платежи без комиссий», — сказано в сообщении

Несколько простых шагов, как начать принимать карточные платежи через «Терминал»:

Загрузите на смартфон приложение «Терминал» в Google Play Store.

Зарегистрируйтесь в личном кабинете сервиса.

Бесплатное обслуживание начнет действовать автоматически.

Более 26 тысяч предпринимателей выбрали «Терминал» и превратили свои Android смартфоны с NFC в полноценный POS-терминалы.

Справка Finance.ua:

Кредитная карта «Универсальная» от ПриватБанка — серебряный призер престижной награды FinAwards 2023 в номинации «Лучший мобильный банк». Ее можно оформить в любом отделении банка или открыть самостоятельно в «Приват24».

ТОП-10 банков страны по размеру прибыли с начала года почти не изменился. По-прежнему его возглавляет Приватбанк, среди других лидеров — Райффайзен Банк и ПУМБ.

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