У кого из лидеров государств самая большая зарплата — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У кого из лидеров государств самая большая зарплата

Мир
57
У кого из лидеров государств самая большая зарплата
У кого из лидеров государств самая большая зарплата
Наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Его годовая заработная плата составляет 1,69 миллиона долларов.
Об этом пишет Forbes.
Такая зарплата почти вдвое больше оплаты труда президента Швейцарии Виолы Амгерд, которая зарабатывает 570 тысяч долларов в год и занимает вторую строчку рейтинга. Третье место занял премьер-министр Австралии Энтони Албанезе — ему платят 413,3 тысячи долларов в год.
Президент США Джо Байден занял четвертое место в этом рейтинге. В год его заработная плата составляет 400 тысяч долларов.
Первую десятку в этом рейтинге закрыл канцлер Германии Олаф Шольц — ему платят 293,7 тысячи долларов в год.
У кого из лидеров государств самая большая зарплата
Если же приравнять зарплату к ВВП на душу населения, то здесь лидируют африканские страны. Так, президент Кении Уильям Рутто зарабатывает в год 141 тысячу долларов, что составляет почти 2000% ВВП страны на душу населения. У лидеров Танзании и Южноафриканской Республики зарплаты составляют 1000% от местных ВВП.
А вот миллионная годовая зарплата премьер-министра Сингапура составляет чуть более 1,1% ВВП на душу населения страны.
Меньше всего в мире зарабатывает лидер Шри-Ланки — 3,9 тысячи долларов в год.

Справка Finance.ua:

  • ранее Владимир Зеленский обнародовал свои декларации о доходах за два года, в которых среди прибыли от роялти, процентов, предоставления имущества в аренду указал скромную президентскую зарплату — 336 тысяч гривен в год или 28 тысяч в месяц, без надбавок и премий;
  • в пересчете на текущий курс глава государства зарабатывает менее 9 тысяч долларов в год — гораздо меньше, чем некоторые другие мировые лидеры.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.