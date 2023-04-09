У какого банка лучший руководитель маркетинга — результаты премии FinAwards-2023 Сегодня 18:32 — Фондовый рынок

В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards . Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.

В рамках премии жюри определяет самых успешных и самых эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. Одна из таких номинаций — «Лучший руководитель маркетинга».

В ней принимают участие руководители, отвечающие за маркетинговую стратегию компаний, которые продемонстрировали успешные проекты в 2022-2023 годах. Это могут быть: вывод на рынок нового продукта, повышение узнаваемости бренда в показателях, яркая рекламная кампания, реализация интересного социального проекта, развитие новых каналов коммуникации с клиентами и т.д.

Всего за первенство боролись 9 претендентов. Тройка победителей в этом году следующая:

на третьем месте — директор по маркетингу ПриватБанка Виктория Губина;

на втором месте — маркетинг-директор ПУМБ Ксения Сикорская;

на первом месте — chief marketing officer в monobank Анатолий Рогальский.

Анатолий Рогальский. Фото из открытых источников

Кстати, соучредитель monobank Олег Гороховский получил звание банкира года по версии FinAwards. Также monobank занял первое место как лучший мобильный банк и победил в номинации за лучшую программу лояльности

О премии FinAwards

Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.

Уже второй год церемония награждения проходит в военных условиях. Поэтому организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует нашу стойкость и несокрушимость.

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