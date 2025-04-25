У каких стран наибольшая доля в мировом промышленном производстве (инфографика) — Finance.ua
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У каких стран наибольшая доля в мировом промышленном производстве (инфографика)

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У каких стран наибольшая доля в мировом промышленном производстве (инфографика)
У каких стран наибольшая доля в мировом промышленном производстве (инфографика)
На Китай и США, которые на сегодняшний день находятся в состоянии торговой войны, приходится самый большой объем мирового промышленного производства — 28,8% и 17,2% соответственно. Доля Украины составляет всего 0,09%.
В 2023 году (самые свежие доступные данные по состоянию на 24 апреля 2025 года) объем мирового промышленного производства составил 16 трлн 176,9 млрд гривен.
У каких стран наибольшая доля в мировом промышленном производстве (инфографика)
Доля Китая составила 28,8% или 4 трлн 658,8 млрд долларов. На США приходилось 17,2% мирового промышленного производства (2 трлн 782,8 млрд долларов).
Доля Германии и Японии составила 5,2% и 5,1% - 838,9 млрд и 818,4 млрд долларов.
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Доля Индии в мировом промышленном производстве по состоянию на 2023 год составила 2,9%, Южной Кореи — 2,6%, Мексики и Италии — по 2,2%, Франции и Бразилии — по 1,8%, Великобритании — 1,7%, Индонезии и россии — 4 1,1%, Ирландии, Швейцарии и Саудовской Аравии — по 1%.
Меньше одного процента в промышленном производстве приходится на Канаду, Польшу, Таиланд, Нидерланды, Аргентину, Вьетнам, Шри-Ланку, Эквадор, Украину (14,7 млрд долларов), Гватемалу и Мьянму.
Доля остальных стран составляет 15,4% или 2 трлн 491,7 млрд долларов.
По материалам:
Слово і Діло
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