У Ford с Tesla будут общие зарядные станции — Finance.ua

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У Ford с Tesla будут общие зарядные станции

Технологии&Авто
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У Ford с Tesla будут общие зарядные станции
У Ford с Tesla будут общие зарядные станции
Гендиректор Ford Джим Фарли и гендиректор Tesla Илон Маск подписали договор о сотрудничестве по созданию общих зарядных станций для электромобилей Superchargers.
Согласно соглашению, Ford заявил, что с 2025 модельного года он перейдет на Североамериканский стандарт зарядки Tesla с открытым кодом (NACS) для своих автомобилей.
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Другие существующие модели, использующие глобальный стандарт Комбинированной системы зарядки (CCS), могут использовать переходник для зарядных станций Tesla.
Все существующие и будущие клиенты Ford будут иметь доступ к 12 тыс. зарядным станциям Tesla Supercharger в США и всего 45 тыс. станций по всему миру.
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По материалам:
The page
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