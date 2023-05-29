У Ford с Tesla будут общие зарядные станции — Finance.ua

У Ford с Tesla будут общие зарядные станции Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

У Ford с Tesla будут общие зарядные станции

Гендиректор Ford Джим Фарли и гендиректор Tesla Илон Маск подписали договор о сотрудничестве по созданию общих зарядных станций для электромобилей Superchargers.

Согласно соглашению, Ford заявил, что с 2025 модельного года он перейдет на Североамериканский стандарт зарядки Tesla с открытым кодом (NACS) для своих автомобилей.

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Другие существующие модели, использующие глобальный стандарт Комбинированной системы зарядки (CCS), могут использовать переходник для зарядных станций Tesla.

Все существующие и будущие клиенты Ford будут иметь доступ к 12 тыс. зарядным станциям Tesla Supercharger в США и всего 45 тыс. станций по всему миру.

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