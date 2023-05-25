Цены на подержанные Tesla Model Y упали до 20 000 долларов — Finance.ua
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Цены на подержанные Tesla Model Y упали до 20 000 долларов

Технологии&Авто
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Цены на подержанные Tesla Model Y упали до 20 000 долларов
Цены на подержанные Tesla Model Y упали до 20 000 долларов
Электрический кроссовер Tesla Model Y является одним из самых популярных новых автомобилей во многих странах мира. Привлекательность ему придает еще и недавнее снижение цены на основных рынках Америки, Европы и Китая.
Так, в Европе двухмоторная Model Y сейчас стоит от 58 тысяч евро.
Вслед за новыми, снижаются цены на б/у Model Y. В частности, на американских страховых аукционах IAAI и Copart стоимость этих электромобилей уменьшается в течение целого года, сообщает сервис статистики американских аукционов AutoAstat.
Если еще в июле 2022 года средняя цена выигранного Tesla Model Y составляла $29 000, сейчас опустилась до $20 000. Только за последний месяц средняя цена упала на 73 доллара.
Источник: сервис статистики американских аукционов AutoAstat
Источник: сервис статистики американских аукционов AutoAstat
Конечно, цена каждого отдельного лота зависит от года выпуска, модификации и характера повреждений. Однако именно на такую сумму можно ориентироваться, если есть желание привезти «Теслу» из США.

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По материалам:
Телеканал 24
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