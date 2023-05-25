Цены на подержанные Tesla Model Y упали до 20 000 долларов — Finance.ua

Цены на подержанные Tesla Model Y упали до 20 000 долларов Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Цены на подержанные Tesla Model Y упали до 20 000 долларов

Электрический кроссовер Tesla Model Y является одним из самых популярных новых автомобилей во многих странах мира. Привлекательность ему придает еще и недавнее снижение цены на основных рынках Америки, Европы и Китая.

Так, в Европе двухмоторная Model Y сейчас стоит от 58 тысяч евро.

Вслед за новыми, снижаются цены на б/у Model Y. В частности, на американских страховых аукционах IAAI и Copart стоимость этих электромобилей уменьшается в течение целого года, сообщает сервис статистики американских аукционов AutoAstat

Если еще в июле 2022 года средняя цена выигранного Tesla Model Y составляла $29 000, сейчас опустилась до $20 000. Только за последний месяц средняя цена упала на 73 доллара.

Источник: сервис статистики американских аукционов AutoAstat

Конечно, цена каждого отдельного лота зависит от года выпуска, модификации и характера повреждений. Однако именно на такую сумму можно ориентироваться, если есть желание привезти «Теслу» из США.

Телеканал 24 По материалам:

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