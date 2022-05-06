У «Дія» появилась новая услуга для ФЛП — Finance.ua

У «Дія» появилась новая услуга для ФЛП

Сегодня 11:01 — Личные финансы

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, запустили новую услугу для предпринимателей на портале «Дія».

Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Что это дает. Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, платить 250 грн, чтобы подать заявление, и снова ждать несколько суток, пока его обработают.

Расширенная услуга на портале «Дія» выглядит следующим образом:

•‎ несколько минут на заполнение заявления

•‎ сутки на рассмотрение

•‎ 190 грн вместо 250 грн.

Переходите по ссылке https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop и изменяйте данные о своем ФЛП онлайн.

Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при поддержке Программы EGAP фонда Восточная Европа.

Справка Finance.ua:

На портале «Дія» появилось очередное обновление: теперь предприниматели смогут получить 6500 гривен за трудоустройство каждого внутриперемещенного лица.

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