У «Дія» появилась новая услуга для ФЛП — Finance.ua
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У «Дія» появилась новая услуга для ФЛП

Сегодня 11:01Личные финансы
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Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, запустили новую услугу для предпринимателей на портале «Дія».
Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.
Что это дает. Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, платить 250 грн, чтобы подать заявление, и снова ждать несколько суток, пока его обработают.
Расширенная услуга на портале «Дія» выглядит следующим образом:
•‎ несколько минут на заполнение заявления
•‎ сутки на рассмотрение
•‎ 190 грн вместо 250 грн.
Переходите по ссылке https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop и изменяйте данные о своем ФЛП онлайн.

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Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при поддержке Программы EGAP фонда Восточная Европа.

Справка Finance.ua:

  • На портале «Дія» появилось очередное обновление: теперь предприниматели смогут получить 6500 гривен за трудоустройство каждого внутриперемещенного лица.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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