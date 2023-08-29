У чиновницы львовской таможни конфисковали квартиру, потому что не смогла доказать, что приобрела ее честно — Finance.ua
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У чиновницы львовской таможни конфисковали квартиру, потому что не смогла доказать, что приобрела ее честно

Криминал
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У чиновницы львовской таможни конфисковали квартиру, потому что не смогла доказать, что приобрела ее честно
У чиновницы львовской таможни конфисковали квартиру, потому что не смогла доказать, что приобрела ее честно
У чиновника таможенного поста «Львов — Северный» Галицкой таможни конфисковали квартиру в центре Львова, поскольку она не имела финансовой возможности и не смогла доказать, что честно приобрела эту квартиру.
Об этом сообщает Государственное бюро расследования, по чьему представлению решение о конфискации принял Высший антикоррупционный суд.
Квартиру более чем в 100 квадратных метров, которая стоила на момент приобретения в 2020 году 1,86 млн грн, суд признал необоснованным активом, подлежащим конфискации.
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«Работники ГБР и прокуроры (Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — ред.) собрали достаточно доказательств для обращения в суд по поводу их конфискации», — сообщают в ГБР.
В частности, нечестность должностной лица подтвердил и мониторинг ее образа жизни, который осуществило Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Сотрудница таможни указала в декларации, что квартиру получила в подарок от матери. Но анализ имущественного положения и доходов семьи чиновницы показал, что у нее не было финансовой возможности приобрести эту квартиру.
«Работа по поиску необоснованных активов чиновников и правоохранителей продолжается», — резюмировали в ГБР.
По материалам:
Finance.ua
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