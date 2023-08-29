У чиновницы львовской таможни конфисковали квартиру, потому что не смогла доказать, что приобрела ее честно — Finance.ua

У чиновницы львовской таможни конфисковали квартиру, потому что не смогла доказать, что приобрела ее честно Сегодня 10:12 — Криминал

У чиновницы львовской таможни конфисковали квартиру, потому что не смогла доказать, что приобрела ее честно

У чиновника таможенного поста «Львов — Северный» Галицкой таможни конфисковали квартиру в центре Львова, поскольку она не имела финансовой возможности и не смогла доказать, что честно приобрела эту квартиру.

Об этом сообщает Государственное бюро расследования, по чьему представлению решение о конфискации принял Высший антикоррупционный суд.

Квартиру более чем в 100 квадратных метров, которая стоила на момент приобретения в 2020 году 1,86 млн грн, суд признал необоснованным активом, подлежащим конфискации.

Читайте также ГБР разоблачило военкома на махинациях с зарплатами

«Работники ГБР и прокуроры (Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — ред.) собрали достаточно доказательств для обращения в суд по поводу их конфискации», — сообщают в ГБР.

В частности, нечестность должностной лица подтвердил и мониторинг ее образа жизни, который осуществило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Сотрудница таможни указала в декларации, что квартиру получила в подарок от матери. Но анализ имущественного положения и доходов семьи чиновницы показал, что у нее не было финансовой возможности приобрести эту квартиру.

«Работа по поиску необоснованных активов чиновников и правоохранителей продолжается», — резюмировали в ГБР.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.