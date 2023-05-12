Twitter запустил шифрование сообщений для платных подписчиков — Finance.ua
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Twitter запустил шифрование сообщений для платных подписчиков

Технологии&Авто
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Twitter запустил шифрование сообщений для платных подписчиков
Twitter запустил шифрование сообщений для платных подписчиков
Социальная сеть Twitter предоставила владельцам подписки Blue ранний доступ к своей службе обмена зашифрованными сообщениями.
Об этом идет речь на сайте платформы.
Последняя версия Twitter генерирует пару специальных ключей: один из них автоматически регистрируется при входе пользователя в соцсеть на новом устройстве или браузере, а другой никогда не покидает гаджет и поэтому никогда не сообщается администрации платформы. Также существует ключ для каждого разговора, используемый для шифрования содержимого сообщений.
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Новый способ общения отображается отдельными беседами рядом с существующими личными сообщениями в папке «Входящие».
Воспользоваться зашифрованными сообщениями можно при соблюдении следующих условий:
  • отправитель и получатель используют новейшую версию Twitter (iOS, Android или Web);
  • отправитель и получатель являются верифицированными пользователями (имеющими платную галочку) или аффилированными лицами проверенной организации;
  • получатель следит за отправителем, либо ранее посылал сообщение отправителю, либо принял запрос на личное сообщение от отправителя раньше.
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«Как сказал Илон Маск, когда дело доходит до личных сообщений, стандартом должно быть то, что если кто-то приставит нам пистолет к голове, мы все равно не сможем получить доступ к вашим сообщениям. Мы еще не совсем там, но мы над этим работаем» , — отметили в Twitter.

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По материалам:
Діло
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