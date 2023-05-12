Twitter запустил шифрование сообщений для платных подписчиков — Finance.ua

Twitter запустил шифрование сообщений для платных подписчиков Сегодня 22:42 — Технологии&Авто

Twitter запустил шифрование сообщений для платных подписчиков

Социальная сеть Twitter предоставила владельцам подписки Blue ранний доступ к своей службе обмена зашифрованными сообщениями.

Об этом идет речь на сайте платформы.

Последняя версия Twitter генерирует пару специальных ключей: один из них автоматически регистрируется при входе пользователя в соцсеть на новом устройстве или браузере, а другой никогда не покидает гаджет и поэтому никогда не сообщается администрации платформы. Также существует ключ для каждого разговора, используемый для шифрования содержимого сообщений.

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Новый способ общения отображается отдельными беседами рядом с существующими личными сообщениями в папке «Входящие».

Воспользоваться зашифрованными сообщениями можно при соблюдении следующих условий:

отправитель и получатель используют новейшую версию Twitter (iOS, Android или Web);

отправитель и получатель являются верифицированными пользователями (имеющими платную галочку) или аффилированными лицами проверенной организации;

получатель следит за отправителем, либо ранее посылал сообщение отправителю, либо принял запрос на личное сообщение от отправителя раньше.

«Как сказал Илон Маск, когда дело доходит до личных сообщений, стандартом должно быть то, что если кто-то приставит нам пистолет к голове, мы все равно не сможем получить доступ к вашим сообщениям. Мы еще не совсем там, но мы над этим работаем» , — отметили в Twitter.

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