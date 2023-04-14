Twitter вводит монетизацию контента — Finance.ua

Twitter вводит монетизацию контента Сегодня 22:15 — Технологии&Авто

Twitter вводит монетизацию контента

Соцсеть Twitter позволит пользователям взимать плату за доступ к своему контенту — от длинного текста до многочасового видео.

Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил владелец компании Илон Маск.

Он отметил, что в течение первых 12 месяцев Twitter не будет оставлять себе ничего из денег, полученных пользователями от подписки. Это означает, что пользователи получат около 70% доходов от подписки на мобильные устройства после учета сборов, которые Apple и Google берут за свои магазины приложений.

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«Мы также будем способствовать продвижению вашего контента. Наша цель — максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать проделанную работу с собой. Легко войти, легко выйти», — написал Маск.

При этом Маск не описывал подробно технические аспекты новшества. Чтобы сделать контент платным, необходимо перейти в настройках в пункт Монетизация.

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