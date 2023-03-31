Илон Маск раскрыл новую стоимость Twitter — Finance.ua

Илон Маск раскрыл новую стоимость Twitter Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Илон Маск раскрыл новую стоимость Twitter

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который с октября 2022 года является владельцем компании Twitter, в письме к сотрудникам назвал актуальную стоимость социальной сети, пишет The New York Yimes

Напомним, что в 2022 году Илон Маск заплатил за Twitter 44 миллиарда долларов. До этого миллиардер несколько месяцев менял мнение о своем намерении о приобретении компании.

Маск назвал новую стоимость Twitter

В письме сотрудникам Илон Маск выделил несколько аспектов, касающихся актуального финансового положения Twitter. В частности, речь идет о таких деталях:

Бизнесмен предупредил, что социальная сеть все еще находится в достаточно шаткой финансовой ситуации;

Маск добавил, что радикальные изменения в Twitter (массовые увольнения, сокращение расходов) — необходимые шаги, чтобы избежать банкротства и оптимизировать операции.

Текущая стоимость компании Twitter составляет около 20 миллиардов долларов. Это несколько выше рыночной капитализации Snap — материнской компании социальной сети Snapchat. Речь идет о 18 миллиардах долларов. По мнению Маска, однажды капитализация Twitter может достичь 250 миллиардов долларов.

К слову, до изъятия акций Twitter с фондовой биржи их стоимость колебалась на уровне 53,70 доллара за штуку. Рыночная капитализация составила более 41 миллиарда долларов, согласно данным CNBC

Этот показатель резко упал на фоне быстрых изменений, которые проводил Илон Маск после приобретения социальной сети. Кроме того, в октябре перевел Twitter в категорию частных компаний. Этот шаг снимает с них обязательство раскрывать финансовые данные. Однако Маск признал, что компания лишилась доходов из-за потери рекламодателей после того, как он стал ее новым владельцем.

Телеканал 24 По материалам:

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