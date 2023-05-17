Twitter приобрел стартап по поиску персонала - это первая крупная сделка компании под руководством Илона Маска — Finance.ua
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Twitter приобрел стартап по поиску персонала - это первая крупная сделка компании под руководством Илона Маска

Технологии&Авто
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Twitter приобрел стартап по поиску персонала - это первая крупная сделка компании под руководством Илона Маска
Twitter приобрел стартап по поиску персонала - это первая крупная сделка компании под руководством Илона Маска
Стартап из Сан-Франциско под названием Laskie был основан в 2021 году и занимался подбором персонала. В настоящее время на сайте опубликовано сообщение о том, что компания прекратила предоставление услуг.
Как сообщают источники Bloomberg, соглашение с Twitter было частично покрыто акциями и частично наличными. Говорят, что оно исчисляется десятками миллионов долларов, но точное число не называется.
Компания Laskie занималась поиском работников и привлекла от группы инвесторов во главе с Bloomberg Beta и Peak State Ventures в декабре 2021 года $6 млн. Основатель и генеральный директор стартапа Крис Бакке известен своими едкими комментариями и шутками о технологической индустрии в Twitter, где имеет около 144 000 подписчиков, среди которых есть и сам Илон Маск.
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Это первое крупное приобретение Twitter под руководством Маска. Миллиардер завладел компанией в октябре прошлого года, заплатив за нее колоссальные $44 млрд. Большинство его инициатив в должности касались в основном массовых увольнений и введения противоречивой системы верификации, которая повлекла за собой наплыв фейков и ботов, а также оттолкнула рекламодателей с платформы.
Twitter приобрел стартап по поиску персонала - это первая крупная сделка компании под руководством Илона Маска
Недавно стало известно, что вообще-то Twitter как компании уже не существует — вместо этого она переименована в X Corp. Название подтверждает предыдущие заявления Маска о создании суперприложения X, похожего на популярный в Азии WeChat. Введение зашифрованного обмена сообщениями в Twitter на прошлой неделе, похоже, было первым шагом к этому. Маск также обещал в скором времени добавить частные голосовые и видеозвонки. Приобретение Laskie также стало первой транзакцией, которая поможет реализовать стремление миллиардера превратить Twitter в новую соцсеть X.
Миллиардер также готов осуществить свое обещание уйти с должности CEO Twitter. «Достаточно глупым» преемником, которого так долго искал Маск, оказалась Линда Яккарино, которая до этого занимала должность директора медиакомпании NBCUniversal. Сам Илон останется в компании как технический и исполнительный директор.
По материалам:
ITC.ua
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