Твиттер работает над разработкой собственного криптовалютного кошелька — Finance.ua

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Твиттер работает над разработкой собственного криптовалютного кошелька

Финтех и Карты
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Твиттер работает над разработкой собственного криптовалютного кошелька
Твиттер работает над разработкой собственного криптовалютного кошелька
Представители социальной сети Twitter работают над нововведениями, чтобы сделать платформу более привлекательной для криптовалютного сообщества, одно из таких — собственный крипто-кошелек.
Согласно информации, опубликованной разработчиком интерфейса программного обеспечения Джейн Манчун Вонг, Твиттер работает над созданием криптовалютного кошелька.
По словам Джейн Манчун, кошелек будет поддерживать депозиты и снятие средств. Официальной информации от представителей соцсети о запуске нового функционала пока нет. Впрочем, пользователи уже разделились на 2 лагеря: некоторые готовы тестировать новинку прямо сейчас, а кто-то считает запуск Твиттер-кошелька глупой идеей.
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Учитывая, что представители Твиттера на прошлой неделе подписали соглашение о партнерстве с популярными NFT-маркетплейсами, возможность запуска крипто-кошелька соцсети выглядит реальной. NFT-платформы, среди которых OpenSea, Rarible, Magic Eden, Dapper Labs и Jump. trade, интегрируют невзаимозаменяемые токены в режим tweet tiles, поэтому пользователи смогут делиться своими NFT в Твиттере.
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«Возможность встраивать NFT в комплекте с соответствующей информацией и прямой ссылкой на продукт будет стимулировать продажи и поможет открывать новые и популярные коллекции», — сообщили представители Твиттера. Tweet tiles — это новый вид постов, который Twitter запустил еще в августе. Tweet tiles содержат крупные изображения и позволяют менять шрифты. Нововведение делает контент в Твиттере более динамичным, привлекая пользователей.

Где лучше хранить криптовалюту

По материалам:
noworries
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