Твиттер работает над разработкой собственного криптовалютного кошелька — Finance.ua

Твиттер работает над разработкой собственного криптовалютного кошелька Сегодня 19:46 — Финтех и Карты

Твиттер работает над разработкой собственного криптовалютного кошелька

Представители социальной сети Twitter работают над нововведениями, чтобы сделать платформу более привлекательной для криптовалютного сообщества, одно из таких — собственный крипто-кошелек.

Согласно информации, опубликованной разработчиком интерфейса программного обеспечения Джейн Манчун Вонг, Твиттер работает над созданием криптовалютного кошелька.

По словам Джейн Манчун, кошелек будет поддерживать депозиты и снятие средств. Официальной информации от представителей соцсети о запуске нового функционала пока нет. Впрочем, пользователи уже разделились на 2 лагеря: некоторые готовы тестировать новинку прямо сейчас, а кто-то считает запуск Твиттер-кошелька глупой идеей.

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Учитывая, что представители Твиттера на прошлой неделе подписали соглашение о партнерстве с популярными NFT-маркетплейсами, возможность запуска крипто-кошелька соцсети выглядит реальной. NFT-платформы, среди которых OpenSea, Rarible, Magic Eden, Dapper Labs и Jump. trade, интегрируют невзаимозаменяемые токены в режим tweet tiles, поэтому пользователи смогут делиться своими NFT в Твиттере.

«Возможность встраивать NFT в комплекте с соответствующей информацией и прямой ссылкой на продукт будет стимулировать продажи и поможет открывать новые и популярные коллекции», — сообщили представители Твиттера. Tweet tiles — это новый вид постов, который Twitter запустил еще в августе. Tweet tiles содержат крупные изображения и позволяют менять шрифты. Нововведение делает контент в Твиттере более динамичным, привлекая пользователей.

noworries По материалам:

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