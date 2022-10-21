Илон Маск решил уволить 5500 сотрудников Twitter — Finance.ua
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Илон Маск решил уволить 5500 сотрудников Twitter

Фондовый рынок
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Миллиардер Илон Маск после завершения сделки по покупке Twitter намерен уволить 75% сотрудников компании, что составляет 5,5 млн человек.
Об этом сообщает Washington Post.
Миллиардер хочет сократить количество сотрудников до примерно 2000, оставив лишь скелет команды. Эксперты отмечают, что такое решение отбросит Twitter на годы назад.
«Сокращение численности персонала на 75% будет означать, по крайней мере, предварительное увеличение свободного денежного потока и прибыльности, что будет привлекательно для инвесторов, желающих принять участие в сделке», — отметил аналитик Wedbush ден Айвз.
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21 октября 2022 года в Администрации президента США Джо Байдена заявили о возможных проверках бизнеса Илона Маска. Речь идет о проверке предприятий Маска на соответствие требованиям национальной безопасности.
Также не исключена проверка сделки по покупке Twitter за $44 млрд спутниковой сетью Starlink компании SpaceX.
Одним из элементов сделки с Twitter на $44 млрд является присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Аль-Валид бин Талал из Саудовской Аравии, криптобиржа Binance, основанная и управляемая уроженцем Китая и фонд национального благосостояния Катара.
По материалам:
УНІАН
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