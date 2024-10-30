Туск рассказал, что будет дальше с программой «800+» в Польше — Finance.ua

Туск рассказал, что будет дальше с программой «800+» в Польше Сегодня 13:30 — Личные финансы

Туск рассказал, что будет дальше с программой «800+» в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что программа «800+» на каждого ребенка будет выплачиваться без всяких критериев, пока он будет возглавлять правительство.

Об этом сообщает in Poland.

Туск подчеркнул, что во время работы его правительства государственная помощь на ребенка была повышена с 500 до 800 злотых. Премьер подчеркнул, что никаких изменений в этой программе не планируется, пока он будет занимать свой пост.

Он добавил, что для назначения этой социальной помощи не будут учитываться никакие критерии и не будут введены никакие ограничения.

По словам Туска, несмотря на то, что введение этой программы не способствовало увеличению рождаемости в Польше, она имела другие цели. Прежде всего, «500+» имела целью помочь семьям с детьми улучшить свое материальное положение.

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«800+» в Польше причитается каждому ребенку младше 18 лет, независимо от дохода семьи. Деньги перечисляются только в безналичной форме на банковский счет родителей (опекунов).

Украинские дети, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, будут иметь право на средства по этой программе только при условии посещения польских детских садов или школ. Новые правила вступят в силу с нового расчетного периода.

Справка Finance.ua:

из данных ZUS следует, что в сентябре 2024 года помощь 800+ выплачивалась на 165,6 тысячи украинских детей в Польше в возрасте 6−17 лет. С начала года помощь 800+ перестали получать родители 36 тысяч украинских детей. Часть украинских детей уехала из Польши или вообще не была в Польше;

в 2024 году в Польше продолжает действовать программа финансовой помощи «Мама 4+» для женщин и мужчин пенсионного возраста, воспитавших по меньшей мере четырех детей. Право на помощь имеют также граждане Украины, отвечающие определенным требованиям.

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