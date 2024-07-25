Тurkish Airlines запустит бесплатный и безлимитный Wi-Fi на всех рейсах — Finance.ua

Тurkish Airlines запустит бесплатный и безлимитный Wi-Fi на всех рейсах Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Тurkish Airlines запустит бесплатный и безлимитный Wi-Fi на всех рейсах

Тurkish Airlines в будущем году сможет предложить не только бесплатный, но и безлимитный Wi-Fi на всех своих рейсах.

К концу 2025 г. весь флот авиакомпании будет оснащен новейшими технологиями подключения в полете (IFC).

«В партнерстве с TCI Aircraft Interiors и Türksat мы обеспечим бесплатный и неограниченный Wi-Fi для всего нашего флота до конца 2025 года. Мы интегрируем новую технологию подключения во время полета, чтобы вы оставались онлайн» — пишет компания.

Ранее в Turkish Airlines анонсировали рекордное для отрасли соглашение на 600 самолетов. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в июне закажет 600 новых самолетов, которые будут поставлены в течение десяти лет.

Справка Finance.ua:

Turkish Airlines была признана лучшей авиакомпанией в Европе по версии Skytrax.

Какие авиакомпании могут первыми вернуться в Украину. Среди потенциальных компаний были представлены Windrose, AirBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian и Swiss.

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