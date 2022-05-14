Turkish Airlines перестала принимать российскую платежную карту «Мир» — Finance.ua

Turkish Airlines перестала принимать российскую платежную карту «Мир»

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Turkish Airlines перестала принимать российскую платежную карту «Мир»

Ряд турецких онлайн-сервисов, включая Turkish Airlines и TT-Turk, перестали принимать оплату по российским платежным картам «Мир» на фоне западных санкций, введенных в отношении россии.

Об этом пишет российская газета «Известия»

В частности, пользователи из россии отмечают, что национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines не позволяет им оплачивать билеты на сайте не только российскими картами, выпущенными подсанкционными банками, но и не попавшими под санкции. В системе возникает ошибка, и клиента просят обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты. В то же время для россиян пока сохраняется возможность оплатить услуги наличными в офисах компании или по реквизитам.

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Также запрещать операции по картам российской платежной системы начал популярный интернет-магазин TT-Turk, осуществляющий доставку товаров в россию. Пока пользователи не могут оплатить заказы картами Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие».

Напомним, в начале апреля 2022 года власти Турции приняли «дорожную карту» по привлечению туристов из россии, включающую три основных пункта.

Первый пункт касался предоставления кредитной поддержки под госгарантии на 300 миллионов долларов турецким туроператорам, базирующимся в россии — Anex, Pegas и Coral. Второй пункт касался сотрудничества туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines и лоукостером Pegasus Airlines, а третий предусматривал возможность создания новых авиакомпаний, которые будут перевозить только туристов из россии в Турцию.

Одновременно Турция стала одной из немногих зарубежных стран, где согласились принимать российские платежные карты «Мир».

Тем не менее, позже стало известно, что план не сработал, и, по предварительным прогнозам, граждан российской федерации на турецких курортах нынешним летом будет в разы меньше.

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