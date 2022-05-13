россиянам отказываются продавать билеты на круизы — Finance.ua

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россиянам отказываются продавать билеты на круизы

13.05.2022, 01:33Мир
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россиянам отказываются продавать билеты на круизыроссиянам отказываются продавать билеты на круизы
Круизные компании отказываются от сотрудничества с россиянами. Им перестали продавать билеты. Тем гражданам страны-агрессора, которые уже оплатили услугу, предоставят возможность отправиться в путешествие, однако новые билеты для них не будут продавать.
Об этом сообщает профильное издание АТОР.
Так, среди компаний, уже отказавшихся от сотрудничества с россиянами, Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises.
«Агенты — партнеры Costa Cruises — получили от оператора сообщения (имеется в распоряжении редакции „Вестника АТОР“), что больше не будут принимать заявки на круизы от граждан, проживающих на территории российской федерации, республики беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в сообщении.
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Также перестали продавать билеты россиянам Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line, Quark Expeditions.
Официальная позиция: компании не хотят попасть под санкции, поэтому перестали сотрудничать с российским рынком.
Своим партнерам представители круизных компаний в россии сообщили, что не готовы продолжать сотрудничество, поскольку это может привести к финансовым рискам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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