Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям — Finance.ua
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Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

Мир
27
Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов. Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые собираются завести карту.
Об этом одному из изданий росСМИ рассказали предприниматели, финансовые консультанты и представители деловых объединений.
До декабря 2023-го в Турции было два «всеядных» и два «полувсеядных» банка, работавших с россиянами. Первые два закрыли счета значительной части юрлиц после того, как им пригрозили внесением в список санкций.
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Остальные тоже начали закрывать счета россиянам, особенно тем, кто открыл их после начала полномасштабной войны в Украине.
Банки приостановили обслуживание корпоративных клиентов «с российскими корнями», сообщил финансовый консультант Искандер Миргалимов.
«Компаниям действительно начали рекомендовать завершить сделки с банком и закрыть счет», — сказал он.
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По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех, кто использовал Турцию в качестве транзитной юрисдикции для расчетов и поставок.
Владелец одного из крупных торговых брокеров сообщил, что турецкие банки закрывают счета российским компаниям начиная с 2022 года, но сейчас процесс усилился. Источник подчеркнул, что ранее банки закрывали счета тем, кто попал под санкции, сейчас — и другим организациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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