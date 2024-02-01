Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям — Finance.ua

Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям Сегодня 20:21 — Мир

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов. Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые собираются завести карту.

Об этом одному из изданий росСМИ рассказали предприниматели, финансовые консультанты и представители деловых объединений.

До декабря 2023-го в Турции было два «всеядных» и два «полувсеядных» банка, работавших с россиянами. Первые два закрыли счета значительной части юрлиц после того, как им пригрозили внесением в список санкций.

Остальные тоже начали закрывать счета россиянам, особенно тем, кто открыл их после начала полномасштабной войны в Украине.

Банки приостановили обслуживание корпоративных клиентов «с российскими корнями», сообщил финансовый консультант Искандер Миргалимов.

«Компаниям действительно начали рекомендовать завершить сделки с банком и закрыть счет», — сказал он.

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По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех, кто использовал Турцию в качестве транзитной юрисдикции для расчетов и поставок.

Владелец одного из крупных торговых брокеров сообщил, что турецкие банки закрывают счета российским компаниям начиная с 2022 года, но сейчас процесс усилился. Источник подчеркнул, что ранее банки закрывали счета тем, кто попал под санкции, сейчас — и другим организациям.

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УНН По материалам:

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