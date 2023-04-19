Турецкие авиакомпании анонсировали новые рейсы в Польшу — Finance.ua
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Турецкие авиакомпании анонсировали новые рейсы в Польшу

Личные финансы
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Турецкие авиакомпании анонсировали новые рейсы в Польшу
Турецкие авиакомпании анонсировали новые рейсы в Польшу
Крупнейшие турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines откроют новые регулярные рейсы в Польшу во время летней навигации полетов 2023 года.
Turkish Airlines полетит из Стамбула в Краков, а Pegasus Airlines впервые зайдет на польский рынок по маршруту Анкара — Варшава. Билеты на новые направления уже продаются.

Turkish Airlines

Авиакомпания откроет рейсы Стамбул — Краков 1 мая. Она будет выполнять их три раза в неделю. Расписание предусматривает вечерние вылеты по понедельникам и утренние по средам и пятницам. Расписание построено так, чтобы расширить количество стыковок в аэропорту Стамбула.
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Хотя Turkish Airlines является классической авиакомпанией, за последний год авиакомпания сделала свой базовый сервис схожим с сервисом бюджетных авиакомпаний.
Сейчас самые дешевые билеты Turkish Airlines включают питание, перевозку только ручной клади 8 кг и не позволяют выбрать место в самолете бесплатно. За перевозку багажа необходимо платить дополнительно или покупать билет, включающий багаж по умолчанию.

Pegasus Airlines

Авиакомпания запустит маршрут Анкара — Варшава 4 июня. Авиакомпания будет выполнять эти рейсы раз в неделю в воскресенье днем.
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Pegasus Airlines — это лоукостер. Его базовый тариф включает только ручную кладь. Ограничений по весу нет, но габариты сумки не должны превышать 55×40×20 см. Все остальные услуги — питание, выбор места, багаж — необходимо оплачивать дополнительно.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Avianews.com
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