Турецкие авиакомпании анонсировали новые рейсы в Польшу — Finance.ua

Турецкие авиакомпании анонсировали новые рейсы в Польшу Сегодня 17:40 — Личные финансы

Турецкие авиакомпании анонсировали новые рейсы в Польшу

Крупнейшие турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines откроют новые регулярные рейсы в Польшу во время летней навигации полетов 2023 года.

Turkish Airlines полетит из Стамбула в Краков, а Pegasus Airlines впервые зайдет на польский рынок по маршруту Анкара — Варшава. Билеты на новые направления уже продаются.

Turkish Airlines

Авиакомпания откроет рейсы Стамбул — Краков 1 мая. Она будет выполнять их три раза в неделю. Расписание предусматривает вечерние вылеты по понедельникам и утренние по средам и пятницам. Расписание построено так, чтобы расширить количество стыковок в аэропорту Стамбула.

Читайте также Украинцы смогут бесплатно доехать из Варшавы в Великобританию: как попасть на рейс

Хотя Turkish Airlines является классической авиакомпанией, за последний год авиакомпания сделала свой базовый сервис схожим с сервисом бюджетных авиакомпаний.

Сейчас самые дешевые билеты Turkish Airlines включают питание, перевозку только ручной клади 8 кг и не позволяют выбрать место в самолете бесплатно. За перевозку багажа необходимо платить дополнительно или покупать билет, включающий багаж по умолчанию.

Pegasus Airlines

Авиакомпания запустит маршрут Анкара — Варшава 4 июня. Авиакомпания будет выполнять эти рейсы раз в неделю в воскресенье днем.

Pegasus Airlines — это лоукостер. Его базовый тариф включает только ручную кладь. Ограничений по весу нет, но габариты сумки не должны превышать 55×40×20 см. Все остальные услуги — питание, выбор места, багаж — необходимо оплачивать дополнительно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.