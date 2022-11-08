Турция предлагает продлить действие «зернового коридора» еще на год — Finance.ua
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Турция предлагает продлить действие «зернового коридора» еще на год

Аграрный рынок
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы («зерновой сделки») еще на год — до ноября 2023 года.
Об этом сообщает CNN Turk.
«Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию россии через Турцию. Мы будем предлагать продлить сделку еще на один год», — сказал Акар в понедельник.
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Ранее в кремле заявили, что несмотря на возвращение рф к «зерновой сделке» решение о том, будет ли она продлена в ноябре, еще не принято.
Как известно, 2 ноября россия передумала и вернулась к «зерновой сделке», участие в которой москва «приостановила» после атаки на корабли Черноморского флота рф.
В минобороны оккупантов заявили, что россия получила «письменные гарантии» от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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