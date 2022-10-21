В НБУ рассказали об эмиссионном финансировании бюджета и о влиянии работы «зернового коридора» — Finance.ua

В НБУ рассказали об эмиссионном финансировании бюджета и о влиянии работы «зернового коридора» Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Предыдущий прогноз НБУ по монетизации бюджета остается неизменным — до конца года объемы эмиссии не будут превышать 30 млрд грн в месяц.

Об этом сказал Сергей Николайчук, заместитель главы НБУ.

«Мы не видим возможности увеличивать его выше соответствующего уровня», — отметил Сергей Николайчук, добавив, что принятое Верховной Радой решение об увеличении расходов госбюджета на 385 млрд грн не потребует дополнительного эмиссионного финансирования.

О влиянии работы «зернового коридора» на экспорт из Украины

«Благодаря налаживанию „зернового коридора“ экспортная выручка в последние месяцы постоянно росла. В конце сентября „зерновой коридор“ вышел на максимальную мощность, и мы ожидаем, что он будет полностью загружен до конца года», — рассказал Юрий Гелетий.

Заместитель главы НБУ отметил, что в этом году, по оценкам НБУ, экспорт товаров и услуг ожидается на уровне 57,4 млрд дол. США, а на следующий год он вырастет до 58,5 млрд дол. США.

О влиянии террористических атак россии на энергетические объекты

Национальный банк ожидает, что энергетическая система, несмотря на атаки со стороны россии и более низкие мощности, сможет обеспечить адекватное прохождение зимнего сезона. В то же время разрушения и нарушения в работе системы, вызванные террористическими действиями россии, не могли не отразиться на нашей экономике.

«К сожалению, нынешние атаки россии на энергетические объекты были одной из основных причин, по которым мы ухудшили прогноз экономической активности на IV квартал. Это также не дало нам существенно улучшить прогноз по ВВП на этот год, несмотря на лучшую ситуацию во II и III кварталах», — рассказал Сергей Николайчук.

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