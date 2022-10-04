Турция хочет отсрочить платежи за российский газ до 2024 года — Bloomberg — Finance.ua
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Турция хочет отсрочить платежи за российский газ до 2024 года — Bloomberg

Энергетика
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Турция попросила россию отсрочить платежи за российский газ до 2024 года, чтобы смягчить экономический ущерб от повышения цен на энергоносители.
Об этом сообщает Bloomberg.
Турецкий государственный импортер энергии Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) стремится отложить некоторые платежи до 2024 года.
При этом подчеркивается, что переговоры по оплате являются приватными. Они состоялись после заключения соглашения между двумя странами, позволяющего Botas оплачивать 25% своих обязательств в рублях, а не в долларах США.
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Турецкая сторона пока не обращалась с официальным запросом об отсрочке — это станет возможно, когда BOTAS получит соответствующее предложение от российского Газпрома.
Bloomberg отмечает, что сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару, а дефицит торгового баланса в августе вырос более чем в два раза и составил $11,2 млрд.
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Издание напоминает, что в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал цены на газ с лидером страны-агрессора рф владимиром путиным и надеется получить скидку.
Пока неясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению, ведь позиция российской стороны по этому вопросу пока неизвестна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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