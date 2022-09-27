российская нефть «не в моде»: почему россия сокращает добычу нефти и газа — Finance.ua

российская нефть «не в моде»: почему россия сокращает добычу нефти и газа Сегодня 20:23 — Энергетика

Из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления россия уменьшает производство нефти и газа. А добываемую продукцию продает за бесценок.

В россии начинают останавливаться крупнейшие производства метанола. Следовательно, в компаниях «Томск Газпром», «Щекиназот», «Метафракс», а также «Томета» возникли проблемы.

Метанол — один из первых переделов природного газа. В россии суммарная производственная мощность оценивается в 4,5 миллиона тонн в год, экспорт составляет около 2 миллионов тонн.

Как рассказал Борис Кушнирук, экономический эксперт, спрос на нефть и газохимическую продукцию россии уменьшается. Что касается газа, то страна-агрессор сама виновата в том, что ограничивает поставки с целью шантажировать Европу. Соответственно, если происходит уменьшение спроса, то его некуда сбывать. Следовательно, вводится сокращение добычи.

Следует понимать, что нефть с точки зрения доходов для российского бюджета более значима, чем газ. Кроме того, основные санкции в отношении российской нефти даже не начались. Они будут работать только после 5 декабря. Однако россия уже сейчас вынуждена давать значительный дисконт, чтобы их нефть кто-то покупал.

Сокращение добычи — это только начало

По словам экономического эксперта, большей проблемой россии является то, что с ее рынка уходят компании, занимающиеся непосредственно добычей.

Российские нефтяные компании имеют лицензию на добычу, но разведкой и непосредственно добычей занимались преимущественно западные компании. Уход этих компаний создает долгосрочные проблемы для россии, потому что кроме компаний, идут и технологии добычи,— подчеркивает Борис Кушнирук.

Более того, чтобы определить, где можно добывать продукцию, нужно определить, на сколько месторождение коммерчески привлекательно. Лаборатории, которые это делают, находятся также за пределами россии.

Таким образом, совокупность всех этих событий, безусловно, будет создавать огромные проблемы для российского бюджета, соответственно ослаблять экономику и нарастать кризисное явление.

Индия откажется от российской нефти

На днях стало известно, что индийские нефтепереработчики, вероятно, не будут покупать российскую нефть ESPO. Причинами стали:

импорт сырой нефти ESPO стоит на 5–7 долларов за баррель дороже аналогичных сортов из других стран, таких как сорт Murban в ОАЭ;

заявление индийского правительства по поводу российского вторжения в Украину;

поставка из россии занимает около месяца, из других регионов-экспортеров нефти, таких как Африка и Западная Азия, нефть идет в Индию всего неделю.

Телеканал 24 По материалам:

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