Трудовые книжки в Украине нужно оцифровать: названы сроки

Казна и Политика
До 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Специалисты отмечают важность оцифровки трудовых книжек и других документов, подтверждающих трудовой стаж.

Если этого не сделать вовремя

Часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.
Эксперты отмечают необходимость загрузки скан-копий бумажных документов, подтверждающих страховой стаж человека, таких как диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка, военный билет с целью их дальнейшей обработки.
Ведомости из электронной трудовой книжки вносятся в персональную учетную карточку застрахованного лица реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Это открывает информацию о размере приобретенного страхового стажа и позволяет автоматически без посещения органов Пенсионного фонда Украины выйти на пенсию по возрасту.
При обнаружении ошибки или несоответствий в записях в трудовой книжке можно заблаговременно исправить ситуацию, обратившись к работодателю или в случае ликвидации предприятия — к правопреемнику или архивному учреждению для получения уточняющих справок.
Напомним, что с 2021 года трудовые книжки больше не являются обязательными. Учет трудовой деятельности работников ведется в электронном формате в реестре застрахованных лиц.
Вместо нее работник может предоставить новому работодателю сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Получить сведения можно через:
Тот, кто потерял трудовую книжку, обязан немедленно заявить об этом работодателю по месту последней работы.
Не позднее 15 дней после заявления, а в случае усложнения в другие сроки работодатель выдает работнику другую трудовую книжку с надписью Дубликат в правом верхнем углу первой страницы.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Стаж
