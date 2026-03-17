Трудовые книжки в Украине нужно оцифровать: названы сроки Сегодня 17:12 — Казна и Политика

Трудовые книжки в Украине нужно оцифровать: названы сроки

До 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Специалисты отмечают важность оцифровки трудовых книжек и других документов, подтверждающих трудовой стаж.

Если этого не сделать вовремя

Часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.

Эксперты отмечают необходимость загрузки скан-копий бумажных документов, подтверждающих страховой стаж человека, таких как диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка, военный билет с целью их дальнейшей обработки.

Ведомости из электронной трудовой книжки вносятся в персональную учетную карточку застрахованного лица реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Это открывает информацию о размере приобретенного страхового стажа и позволяет автоматически без посещения органов Пенсионного фонда Украины выйти на пенсию по возрасту.

При обнаружении ошибки или несоответствий в записях в трудовой книжке можно заблаговременно исправить ситуацию, обратившись к работодателю или в случае ликвидации предприятия — к правопреемнику или архивному учреждению для получения уточняющих справок.

Напомним , что с 2021 года трудовые книжки больше не являются обязательными. Учет трудовой деятельности работников ведется в электронном формате в реестре застрахованных лиц.

Вместо нее работник может предоставить новому работодателю сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Получить сведения можно через:

Тот, кто потерял трудовую книжку, обязан немедленно заявить об этом работодателю по месту последней работы.

Не позднее 15 дней после заявления, а в случае усложнения в другие сроки работодатель выдает работнику другую трудовую книжку с надписью Дубликат в правом верхнем углу первой страницы.

