«Трудовые» и стаж: работодатели и далее могут передавать сканкопии трудовых книжек Сегодня 15:00 — Личные финансы

«Трудовые» и стаж: работодатели и далее могут передавать сканкопии трудовых книжек

10 июня 2026 года завершился пятилетний переходный период для переноса сведений из бумажных трудовых книжек в электронную систему.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, после завершения переходного периода возможность подавать сведения о трудовой деятельности работников не отменена.

Работодатели и далее могут передавать сканированные копии трудовых книжек для внесения информации в Реестр застрахованных лиц.

Никаких изменений в процедуре оцифровки после 10 июня не произошло.

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Что важно знать

1. Процедура оцифровки не меняется

По-прежнему сведения из бумажной трудовой книжки можно предоставить для внесения в электронную систему. Это может сделать работодатель или сам человек через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

То есть после 10 июня люди не упускают возможность подать трудовую книжку на оцифровку.

2. Если не успели

Приобретенный трудовой и страховой стаж не теряется из-за того, что трудовая книжка еще не оцифрована.

Бумажная трудовая книжка и далее может использоваться как документ, подтверждающий периоды работы. В частности, при назначении пенсии Пенсионный фонд учитывает стаж на основании трудовой книжки и других документов, предусмотренных законодательством.

3. Пенсионерам не нужно повторно подавать трудовые книжки

Людям, которым уже назначена пенсия, не нужно подавать трудовую книжку на оцифровку только по окончании переходного периода.

При назначении пенсии они уже подавали документы о стаже. Эти периоды были учтены при расчете пенсии и хранятся в информационных базах Пенсионного фонда.

Поэтому пенсионерам не нужно повторно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины, если нет иных оснований для уточнения или дополнения данных.

Электронная трудовая книжка уменьшает риск потери или повреждения документов и позволяет хранить все данные о стаже в защищенном цифровом формате.

Выводы

После 10 июня процедура оцифровки трудовых книжек продолжится.

Бумажная трудовая книжка не теряет значения.

значения. Приобретенный стаж сохраняется.

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