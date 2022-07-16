Трудоустройство за границей во время военного положения: есть ли такое право — Finance.ua
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Трудоустройство за границей во время военного положения: есть ли такое право

Личные финансы
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В Главном управлении Гоструда в Киевской области сообщили, имеет ли человек право на трудоустройство за границей во время военного положения.
Граждане Украины вправе заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государства пребывания.
Права граждан Украины, работающих за границей, защищаются законодательством Украины и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины. (Статья 10 ЗУ «О занятости населения»).
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Напомним, Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине. Количество предложений рабочих мест в июне по сравнению с маем выросло на 67%. Больше всего предложений наблюдается в пяти областях Украины.
Пятерка лидеров по количеству предложенных вакансий — Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.
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По материалам:
Finance.ua
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