Трудоустройство за границей во время военного положения: есть ли такое право — Finance.ua

Трудоустройство за границей во время военного положения: есть ли такое право Сегодня 14:13 — Личные финансы

В Главном управлении Гоструда в Киевской области сообщили, имеет ли человек право на трудоустройство за границей во время военного положения.

Граждане Украины вправе заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государства пребывания.

Права граждан Украины, работающих за границей, защищаются законодательством Украины и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины. (Статья 10 ЗУ «О занятости населения»).

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Напомним, Гетманцев рассказал, что происходит на рынке труда в Украине. Количество предложений рабочих мест в июне по сравнению с маем выросло на 67%. Больше всего предложений наблюдается в пяти областях Украины.

Пятерка лидеров по количеству предложенных вакансий — Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

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