Разрешение на выезд детей из Украины можно будет оформить в приложении "Дія" — Finance.ua

Разрешение на выезд детей из Украины можно будет оформить в приложении "Дія" Сегодня 10:15 — Личные финансы

Один из родителей сможет дать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.

Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить через «Дію».

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook

«Соответствующий законопроект № 6146 приняла Верховная Рада Украины. Это означает, что один из родителей сможет предоставлять разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн. Ранее для оформления выезда ребенка с одним из родителей необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие», — отметили в МВД.

8 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно решения родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины» (№ 6146).

Законопроектом предлагается установить, что временный выезд за пределы Украины ребенка, который не достиг 16 лет и является гражданином Украины, в сопровождении одного из родителей осуществляется по согласию второго из родителей или при наличии установленных законом оснований, когда такой выезд разрешается без согласия второго из родителей.

Каждый из родителей, который является гражданином Украины, имеет право предоставить согласие на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении второго родителя.

Сведения о таком согласии вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан одним из родителей через Единый государственный веб-портал электронных услуг или нотариусом непосредственно в Госреестр актов гражданского состояния граждан на основании нотариально заверенного письменного согласия одного из родителей в день такого удостоверения.

Срок действия такого согласия не может составлять более трех лет.

Также законопроектом, в частности, прописывается ряд оснований, когда временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении одного из родителей не требует согласия второго из родителей.

УНІАН По материалам:

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