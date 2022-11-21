Трудоустраиваете ВПЛ: какие льготы можно получить — Finance.ua

Трудоустраиваете ВПЛ: какие льготы можно получить Сегодня 20:01 — Личные финансы

Трудоустраиваете ВПЛ: какие льготы можно получить

Бюро бесплатной правовой помощи сообщает , что с началом полномасштабного вторжения рф значительное количество украинцев были вынуждены покинуть свои дома и выехать на подконтрольную Украине территорию в поисках защиты и работы. Поэтому крайне важно оказать поддержку таким людям, особенно в трудоустройстве. Ведь наличие постоянной работы означает, в том числе, стабильный доход, а это в свою очередь — удовлетворение первоочередных потребностей, необходимых для достойных условий жизни человека.

Те граждане, которые были вынуждены покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта, но оставшиеся в Украине, являются внутренне перемещенными лицами. Законодательством предусмотрено трудоустройство внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 33 определено, что работодатели, устроившие на работу работников, получивших статус внутренне перемещенных лиц, имеют право на компенсацию расходов на оплату труда за трудоустройство таких лиц.

Кто может получить компенсацию

Указанные выплаты могут получить работодатели, кроме тех, которые являются бюджетными учреждениями (за исключением поставщиков социальных услуг), фондами общеобязательного государственного социального страхования.

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Какие условия для ее получения

Компенсация назначается за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в частности по совместительству, при соблюдении следующих условий:

работодатель состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством; работодатель в качестве плательщика единого взноса подал в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год; человек из числа внутренне перемещенных лиц может быть трудоустроен на определенных условиях один раз.

Размер и продолжительность выплат компенсаций

Сумма компенсации составляет 6500 гривен ежемесячно за каждого работника, имеющего статус ВПЛ, за которого работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Установлена общая продолжительность компенсации — два месяца со дня трудоустройства ВПЛ (без возможности продления/переназначения в случае повторного трудоустройства).

Общий срок действия программы: в течение военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Что необходимо сделать работодателю для оформления компенсации

Не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства ВПЛ необходимо подать заявление о компенсации расходов одним из следующих способов:

в электронной форме через портал Дія. Для этого необходимо создать личный электронный пользовательский кабинет и авторизоваться в нем; заполнить электронное заявление (указывается банковский счет работодателя) и подписать заявление с помощью электронной подписи; в бумажной форме в центр занятости, расположенный по месту нахождения работодателя (лично или на адрес электронной почты центра занятости). К заявлению необходимо приложить:

документы, подтверждающие трудоустройство ВПЛ (копия приказа, трудовой договор/контракт или гиг-контракт и т.п.);

сведения о работниках (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта);

копия справки о взятии на учет ВПЛ.

Решение принимается региональным центром занятости в течение пяти календарных дней после получения заявления от работодателя (кроме подачи заявления через Портал Дія) и направляется работодателю в течение трех календарных дней способом, выбранным им. В случае подачи заявления через Портал Дія работодателю автоматически средствами Портала Дія поступает сообщение о результатах обработки информации для получения компенсации расходов.

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